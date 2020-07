Folla in discoteca, chiuso per 5 giorni il Banaker di Aci Castello

Chiuso per cinque giorni il "Banacher" di Aci Castello, la storica discoteca-giardino alle porte di Catania. L'intervento dei carabinieri della stazione del paese assieme ai colleghi del Nucleo radiomobile della compagnia di Acireale e del personale dell'Asp è scattato nell'ambito dell'intensificazione dei servizi anti Covid. I militari, intervenuti inizialmente all'esterno del locale anche a seguito di richiesta dei gestori in difficoltà per contenere ulteriori clienti desiderosi di entrare nonostante fosse stato superato il numero consentito, hanno accertato che nella pista da ballo non era garantito in alcun modo il distanziamento tra le numerosissime persone presenti, tra l'altro quasi tutte senza la prevista mascherina, con potenziali rischi per la diffusione di un eventuale contagio. Al gestore della discoteca e' stata elevata la sanzione di 400 euro e il locale è stato chiuso per cinque giorni.