Siracusa, finisce ai domiciliari per detenzione e spaccio di droga nel 2019

I Carabinieri della Stazione Siracusa Principale su ordine della Corte d’Appello di Catania hanno tratto in arresto il siracusano Marcello Deuscit, 53 anni, disoccupato e già censurato, in quanto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, commesso in Siracusa nel febbraio 2019. Lo stesso, dopo essere stato accompagnato presso i locali della Stazione Carabinieri ad ultimate formalità è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliari.