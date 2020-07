Commercianti con reddito di cittadinanza a Bagheria: due denunciati

Finanzieri della Compagnia di Bagheria hanno scoperto e denunciato due venditori di prodotti ortofrutticoli che esercitavano l'attività commerciale in zone diverse del comune senza averne comunicato all'INPS l'avvio ed eludendo la normativa in materia di reddito di cittadinanza. Entrambi, già multati per esercizio abusivo di commercio ambulante, nonostante fossero titolari di partita iva, erano stati ammessi al reddito di cittadinanza.