Modica, servizio di sorveglianza privata a Marina fino al 25 agosto

Prenderà il via sabato 18 luglio e terminerà il 25 agosto il servizio di sorveglianza privata su tutto il territorio di Marina di Modica. La gara pubblica è stata aggiudicata alla polizia privata La Ronda. Il servizio di pattugliamento è diviso in tre turni: dalle 10:00 alle 13:00, dalle 16:00 alle 19:00 e dalle 23:00 alle 02:00. I turni giornalieri sono servizi passivi portati esclusivamente lungo il litorale con vari compiti che vengono demandati agli agenti privati, tra questi il rispetto delle normative anti Covid. Il servizio notturno, invece, si svolge sul lungomare ed è un servizio attivo, finalizzato anche al controllo della movida, al rispetto delle regole e con funzione deterrente in caso di risse o altri disordini. “Come Amministrazione abbiamo inteso dare una risposta alle tantissime richieste ricevute dai cittadini – commenta il sindaco di Modica, Ignazio Abbate – che vogliono più controlli sia in tema di sicurezza che in tema di rispetto delle normative anti Covid. La presenza degli agenti della Ronda sarà sicuramente un deterrente in molti casi e aiuterà le Forze dell’Ordine per un più capillare controllo del territorio. Anche in questo caso le somme stanziate per l’attivazione del servizio saranno rimborsate dallo Stato perché rientrano nelle misure anti Covid che ogni Comune può prendere”.