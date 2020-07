Caretta caretta investita da motoscafo a Stromboli: salvata

A Stromboli, una tartaruga "caretta caretta" è stata ferita da un motoscafo ad alta velocità soccorsa con la motovedetta della guardia costiera è stata curata a Filicudi nel centro gestito da Monica Blasi, biologa romana. "Un altro intervento di squadra che ha portato al salvataggio di 'Sporty' - racconta la dottoressa Blasi - una giovane Caretta caretta con il carapace ferito e lesionato a causa di un impatto con una imbarcazione ad alta velocità. Grazie ai ragazzi della barca a vela 'Shame Rock 2' che l'hanno recuperata a largo di Stromboli. Ora ci occuperemo di lei e faremo il possibile per rimetterla in mare presto". In questo iniziio di estate sono gia' stati diversi i soccorsi effettuati da "Filicudi Wildlife Conservation" sia di tartarughe che di capodogli e delfini rimasti feriti da imbarcazioni o intrappolati nelle reti da pesca.