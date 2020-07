L'omicidio 'Marcottu' a Pachino, 30 anni di carcere a Quartarone e Terzo

Sono stati condannati a 30 anni di carcere ciascuno Massimiliano Quartarone, 29 anni, e Giuseppe Terzo, 26 anni, pachinesi, sotto processo a Siracusa con il rito abbreviato per l'omicidio di Corrado Vizzini, 55 anni, vittima di un agguato a colpi di pistola avvenuto il 16 marzo del 2019 in via De Sanctis, a Pachino e deceduto una decina di giorni dopo in ospedale, al Di Maria di Avola. La sentenza è stata emessa dal gup del tribunale di Siracusa, Carmen Scapellato, dopo oltre un'ora e mezza di camera di consiglio. Quartarone, nel corso della sua deposizione, ha confessato di essere stato lui ad uccidere Vizzini detto 'Marcottu' perchè temeva per la propria incolumità e prima dell'agguato mortale la vittima avrebbe sparato alcuni colpi di pistola contro la porta di casa di Quartarone. Quest'ultimo, secondo l'accusa, si sarebbe fatto aiutare da Giuseppe Terzo e da altri due presunti complici, Stefano Di Maria, 25 anni, e Sebastiano Romano, 28 anni, che hanno scelto di farsi giudicare con il rito ordinario. Il pm di Siracusa al termine della requisitoria, aveva sollecitato per Quartarone e Terzo la condanna all'ergastolo.