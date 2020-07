Ludopatia, elettrostimolazioni all'Asp di Ragusa anche per i cocainomani

E'il primo centro pubblico da Roma in giù che si pone come punti di riferimento per la cura del gioco d'azzardo e della dipendenza da cocaina attraverso l'elettrostimolazione transcranica. Si tratta di una stimolazione magnetica innovativa, che agisce sul centro del desiderio, in questo caso della cocaina e del gioco d'azzardo, annientandolo, senza utilizzo di farmaci e senza effetti collaterali significativi. Ne sono sicuri il direttore della Unita' operativa Dipendenze patologiche, Giuseppe Mustile e al manager dell'Asp, Angelo Aliquo'. Il trattamento dura tre settimane, con trenta somministrazioni, terapia innovativa elettrostimolante senza farmaci ed effetti collaterali, ed una seduta settimanale per 6 mesi di cosiddetto mantenimento. "Si agisce creando un campo magnetico che si trasforma in campo elettrico di lievissima entita' ma capace di mettere in moto dei meccanismi di rimodulazione celebrale abbattendo il desiderio, la bramosia patologica - spiega Mustile -. Otto pazienti sono stati gia' trattati, 13 quelli in cura. Provengono da tutta la Sicilia, oltre a Comiso, Vittoria e Acate, anche Lentini, Catania, Siracusa, Avola, Noto, Canicatti'. Contiamo di arrivare a 80 pazienti trattati entro la fine dell'anno. Tutti i 52 centri Sert siciliani sono stati allertati per la possibilita' che viene offerta". Ogni caso viene valutato singolarmente, ed accompagnato da una relazione approfondita. Il progetto e' finanziato con fondi Gap finalizzati a contrastare il gioco d'azzardo patologico e fondi interno all'azienda sanitaria provinciale di Ragusa. Il trattamento in una struttura privata costa tra i 7 ed i 10.000 euro, ma a Ragusa sara' possibile effettuarlo gratuitamente: "Una scelta etica - spiegano - che rende uguali i cittadini nell'accesso alla miglior cura possibile". Qual e' il costo sociale di un cocainomane o di una persona in ludopatia? "Il danno sociale per un cocainomane si aggira anche sui mille euro al giorno; un ludopata è capace di spenderne anche di piu'". I risultati sono piu' che soddisfacenti, ha riferito Mustile; dei casi trattati, con le attività avviate a maggio, solo uno ha abbandonato la terapia. Si chiama tecnicamente drop out e in altre terapie l'indice arriva fino al 50 per cento. L'Asp di Ragusa ha acquistato il macchinario necessario (250mila euro il costo dell'attrezzatura) e potrebbe essere in grado di trattare anche 30 pazienti al giorno. Il prossimo step sarà quello di creare un ambulatorio indipendente dal Sert che potrà permettere di curare anche altre patologie. Non solo come alternativa a trattamenti farmacologici non molto efficaci per determinate patologie, la elettrostimolazione transcranica viene usata a supporto di altre terapie anche per altre patologie come alcuni disturbi ossessivi compulsivi o depressivi cronici.