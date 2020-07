Il Consiglio regionale della Calabria ha respinto a maggioranza, con 24 'No' e tre 'Si' le dimissioni del consigliere Filippo Callipo, capo della minoranza di centrosinistra, industriale nonché candidato alla presidenza per il centrosinistra nelle scorse elezioni regionali.

Nel momento del voto Callipo non era in Aula.

Si vedrà adesso se dopo il voto del Consiglio Callipo confermerà la sua decisione di dimettersi.