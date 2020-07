Migranti, Fava: Musumeci instilla paura per nascondere i ritardi

"Come insegna la migliore tradizione della peggior destra, il presidente della Regione Musumeci instilla la paura verso i migranti per nascondere ritardi e inefficienze del suo Governo." Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale antimafia Claudio Fava, commentando i dati sui controlli anti Covid19 in Sicilia e la recente ordinanza del Presidente della Regione. Per Fava, "non c'è alcun controllo sui turisti in arrivo, nessuna strategia di prevenzione, pochissimi tamponi... Paradossalmente sono proprio i migranti gli unici ad essere correttamente e tempestivamente monitorati e sottoposti a test. Eppure sono presentati come gli untori mentre niente sappiamo di chi sta arrivando in Sicilia da zone d'Italia e d'Europa con alti indici di contagio." "Si tratta di una strategia imbarazzante almeno quanto i risultati (quali? dove? quando?) dello sbandierato superconsulente Bertolaso", conclude. Intanto, in tema di sbarchi, c'è da registrare la notizia riguardante la nave Mare Ionio che ha messo in salvo una settantina di migranti in zona Sar maltese. La nave si trova a una quarantina di miglia dalle coste italiane e, mantenendo la rotta, dovrebbe arrivare a Pozzallo dopo le 17 nel tardo pomeriggio.