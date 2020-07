Il prefetto di Siracusa sospende il sindaco di Melilli per la legge Severino

Con decreto del 14 luglio 2020, il Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, ha disposto la sospensione di Giuseppe Carta dalla carica di Sindaco di Melilli per la legge Severino.

Il provvedimento è conseguenza della decisione della Corte di Cassazione che, in data 10 luglio 2020, ha respinto il ricorso dallo stesso presentato, ripristinando la misura cautelare degli arresti domiciliari scattata nel febbraio 2019 a seguito dell’operazione di polizia “Muddica”, relativa a taluni appalti dell’amministrazione comunale. Per la stessa inchiesta Carta ha già scontato cinque mesi di arresti domiciliari.