Bomba d'acqua a Palermo, terrore con due morti e devastazione

Storia e luoghi sono noti: basta un acquazzone e le solite zone della città si allagano, da anni, da decenni. Ma stavolta a Palermo è finita in tragedia: due i morti, molti gli automobilisti soccorsi nei sottopassi e negli avvallamenti stradali, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per tirare fuori dal fango le auto abbandonate dagli automobilisti che si sono messi in salvo a nuoto, come mostrano le immagini agghiaccianti di video amatoriali girati dai residenti dell'area più colpita, viale Regione siciliana, la circonvallazione sud di Palermo. Il temporale ha funestato l'Isola da occidente a oriente, ma la bomba d'acqua che si è abbattuta su Palermo nel primo pomeriggio non ha lasciato scampo per circa tre ore consecutive, intercalata da brevissimi cali d'intensità. Le prime notizie registravano allagamenti in negozi e abitazioni dei piani bassi, poi il soccorso di alcuni automobilisti in via Imera, da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Tutto ciò era già accaduto tante volte nel capoluogo siciliano, rassegnato a subire danni dalla pioggia. Nella prima serata, però, è arrivata la conferma dei morti: due persone intrappolate in auto in uno dei tanti sottopassi sommersi dall'acqua lungo la Circonvallazione. I due, un uomo e una donna, secondo alcuni testimoni sembra avessero in un primo momento tentato di abbandonare l'automobile: non riuscendovi, vi sono rientrati e lì hanno trovato la morte. Poco dopo due fratellini, il più piccolo di soli nove mesi, sono stati portati in ospedale per ipotermia: erano in auto coi genitori, anche loro in quel punto maledetto della città. Le persone infreddolite, che battevano i denti ai lati delle carreggiate di viale Regione siciliana, una strada a quattro corsie, sono state soccorse dalle forze dell'ordine che hanno requisito teli termici e coperte negli ospedali, almeno in quelli che non hanno subito danni, come è accaduto, invece, al Buccheri La Ferla, lungo la litoranea, nella zona nord della città, dove l'acqua si è fatta largo invadendo diversi locali. Le immagini lasciano sgomenti: alcune zone del capoluogo siciliano sono devastate, lo è anche il borgo marinaro di Mondello, un obiettivo "facile": non c'è pioggia, anche di moderata intensità, che non provochi danni. L'emergenza e i morti non consentono che ci si dedichi alle polemiche, ma le prime avvisaglie ci sono già: il Comune lamenta il mancato allarme da parte delle autorità preposte. Ma Matteo Salvini va giù duro: "Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - dice - dimentica i cittadini e basta un temporale e la città finisce sott'acqua, per non parlare delle bare accatastate al cimitero dei Rotoli". E il governatore siciliano Nello Musumeci afferma che tragedie come questa dimostrano che vanno ripensate le politiche di prevenzione e salvaguardia del territorio. Su Palermo, spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, sono caduti in alcuni punti fino a 125 millimetri d'acqua. Si è trattato di un violento temporale, spiega l'esperto, cosiddetto "autorigenerante": anziché transitare continua ad alimentarsi in loco.

DUE BIMBI RICOVERATI IN IPOTERMIA

Due bambini, il più piccolo di 9 mesi, sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia. I piccoli sono rimasti intrappolati in auto, insieme ai loro genitori, nel sottopasso di viale della Regione, all'altezza di via Sardegna, sommerso dall'acqua a causa del forte temporale che si è abbattuto nel pomeriggio su Palermo. Le forze dell'ordine hanno prelevato coperte e teli termici dagli ospedali per le persone soccorse in strada.

LA TRAGEDIA DI PALERMO IN DIRETTA SOCIAL

Più che una strada sembra il greto di un fiume in piena che trascina le auto, le solleva come fuscelli e le scaraventa una sull'altra. In viale Regione siciliana si vivono momenti di terrore con scene apocalittiche e persone che cercano di sfuggire a nuoto alla furia dell'acqua e altre che si arrampicano sui tetti delle macchine. Tutto testimoniato e vissuto "in diretta". Sui social girano da subito immagini impressionanti, girate con il cellulare e pubblicate in tempo reale su Facebook. Immagini che suscitano commenti di rabbia ed indignazione. + tutta la città a precipitare in un'emergenza arrivata all'improvviso, che le previsioni meteo della Protezione civile regionale avevano descritto come un semplice temporale. Ma presto, come si vede nei video postati nei social, si formano due punti critici in corrispondenza del sottopasso di via Leonardo da Vinci e in quello di viale Lazio. La gente è disperata. Tutti gridano invocando un soccorso. Si vede nelle immagini chi non riesce ad aprire lo sportello per abbandonare l'auto che galleggia e diventa una trappola mortale. Due non ce la fanno, ma la loro tragedia non viene inquadrata. Una signora riprende invece dal balcone di casa, nel tratto che sovrasta il sottopasso di viale Lazio, alcune persone che si muovono attraversando il fiume d'acqua da un punto all'altro. Chi può si mette in salvo a nuoto. E non mancano gli atti di generosità di chi prima attraversa a nuoto viale Regione Siciliana e poi torna indietro per soccorrere chi, nel guado, si trova in difficoltà. Un video inquadra la scena di un giovane che con rapide bracciate raggiunge e mette in salvo un ragazzo. Tutto intorno c'è un castello di auto. Alcune vengono trascinate nel sottopasso mentre un'intera colonna è bloccata nelle corsie laterali. Formano un muro impenetrabile e un ostacolo per i soccorsi. I video riproducono non solo il dramma ma anche le voci sgomente delle persone che assistono a scene impressionanti come quella che fa vedere il salvataggio di una ragazza tirata fuori dai vigili del fuoco dall'auto in cui rischiava di restare intrappolata.