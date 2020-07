Associazione Città dell'Olio, nuovo coordinatore il sindaco di Chiaramonte

Si è svolto in videoconferenza il coordinamento regionale dell’Associazione Città dell’Olio, alla presenza anche del Presidente Nazionale dell’Associazione Michele Sonnessa e del Direttore Antonio Balenzano. All’ordine del giorno, l’elezione del coordinatore e dei vice coordinatori regionali. Su proposta del Sindaco di Castiglione di Sicilia Antonio Camarda, all’unanimità, è stato eletto nel ruolo di coordinatore regionale, il Sindaco di Chiaramonte Gulfi, Sebastiano Gurrieri per l’esperienza, l’impegno profuso e il ruolo sempre propositivo che ha avuto in questi anni. Sono stati eletti inoltre il Vice Coordinatore Vicario Vincenzo Pulizzi Sindaco di Francavilla di Sicilia e il Vice Coordinatore Angelo Bulgarello, Vice Sindaco di Partanna.

Il rinnovo degli organi regionali avviene in un momento particolarmente delicato per il comparto olivicolo, la cui situazione di difficoltà è stata acuita dalla pandemia da Coronavirus, che ha pesantemente inciso anche sulle attività di ristorazione e turistiche, nonché sulle stesse esportazioni. Nell'occasione il Presidente delle Città dell'Olio Michele Sonnessa ha ribadito l’importanza strategica e il ruolo dell’Associazione nella valorizzazione e promozione della cultura olivicola e dei territori di riferimento, informando i presenti che il prossimo 29 luglio sarà presentata al Senato la proposta sui Decreti Attuativi della Legge “Turismo dell’Olio”, finalizzata a valorizzare il connubio produzione olivicola di qualità e turismo enogastronomico.