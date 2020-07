Grande distribuzione, Muticedi e Gruppo Arena danno vita a Decò Italia

Multicedi e Gruppo Arena, aziende di supermercati leader in Campania ed in Sicilia che fanno parte del Gruppo Vegè, danno vita a Decò Italia, società consortile con sede a Milano. E' partecipata in maniera paritetica dai due soci ed ha l'obiettivo di realizzare, sviluppare e gestire tutto il mondo delle marche private per gli oltre 700 punti vendita dei due gruppi. "La scelta del brand Decò Italia e della sede della nascente Consortile - è spiegato in una nota - testimoniano la volontà di perseguire ambiziosi obiettivi di sviluppo nazionale e favorire la crescita delle aziende consorziate, che ad oggi vantano un ruolo di primo piano nel settore della Gdo nel centro-sud Italia. La notorietà dei singoli gruppi contribuisce alla realizzazione di un brand che nasce già forte, ma che deve posizionarsi su un nuovo mercato". A capo di Decò Italia ci sono Mario Gasbarrino e Gabriele Nicotra, rispettivamente come Amministratore delegato e Direttore generale, che hanno il compito di "guidare la società, impostarne le strategie e realizzarne i prodotti, anche attraverso la creazione di altri marchi privati in segmenti dell'offerta oggi non presidiata". "La nascita di Decò Italia - spiega Giovanni Arena, direttore generale dell'omonimo gruppo - rientra in un piano strategico di lungo respiro che, partendo dall'ormai consolidata relazione con Multicedi e dalla comune visione sul posizionamento dell'offerta, trova il naturale sbocco nella Marca Privata, che è, e diventerà sempre più, il fulcro dell'offerta delle catene della Gdo". "L'ottima relazione con il Gruppo Arena - sottolinea Claudio Messina, consigliere di Amministrazione di Multicedi - ci ha spinto a costituire un luogo comune alle due aziende. Occorre proseguire in questa direzione e implementare lo sviluppo delle reti sia nel nostro territorio di riferimento sia in nuove piazze, dove siamo convinti di poter offrire soluzioni di successo al mondo dell'imprenditoria distributiva".