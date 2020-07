Arrestato in Germania boss di Barrafranca: è coinvolto nell'inchiesta Ultrà

Arrestato in Germania - nell'ambito dell'operazione antimafia 'Ultra' che, lo scorso primo luglio, ha disarticolato famiglia mafiosa siciliana di Barrafranca in provincia di Enna - Giuseppe Emilio Bevilacqua, Bevilacqua è stato destinatario di mandato d'arresto europeo per esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emesso dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, è accusato del reato di associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico di stupefacenti. Le indagini del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri hanno dato vita alla maxi-operazione che ha portato all'arresto di 46 persone ed ha consentito di ricostruire gli assetti dell'organizzazione criminale legata a Cosa Nostra e della quale Bevilacqua, secondo gli investigatori, rappresentava un collante operativo per gli interessi della Famiglia mafiosa.

Il continuo scambio informativo tra il ROS e la Divisione SIReNE del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Criminalpol, con il coordinamento dell'Esperto per la Sicurezza italiano in Germania, ha consentito di rintracciare Bevilacqua a Wolfsburg, da dove contribuiva alla gestione ed alla riorganizzazione della famiglia mafiosa, anche contribuendo alla ristrutturazione del traffico di stupefacenti, sia per l'approvvigionamento che per la vendita al dettaglio della droga.