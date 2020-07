Rifiuti, è Solarino il Comune più virtuoso: tra le grandi città c'è pure Avola

Grazie al 73,2% raggiunto in media nel 2019, il Comune di Sortino è stato premiato oggi a Catania durante la cerimonia che vede protagonisti i Comuni virtuosi che in Sicilia contribuiscono significativamente a implementare la raccolta differenziata. i Comuni della provincia di Siracusa che hanno superato, nel 2019, il 65% di raccolta differenziata: Solarino (76,6%), Buscemi (75,9), Portopalo (74,6), Ferla (74,2), Sortino (73,2) e Buccheri (69,4%). A seguire gli altri 48 comuni che si sono attestati tra il 50% ed il 65%, tra i quali Avola (60, 7%) e Canicattini Bagni (52%).

Queste le parole del sindaco di Avola subito dopo la cerimonia. “Ennesimo successo per la nostra amministrazione. Siamo stati premiati dalla Regione Siciliana per aver superato con grandi sforzi la soglia del 60% di raccolta differenziata. Si tratta di un importante traguardo, che dimostra una grande attenzione rivolta alla sostenibilità ambientale da parte di tutta la comunità avolese. Continuiamo a fare, insieme per la nostra splendida città”. La cerimonia di premiazione si è svolta al centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania, alla presenza del governatore, Nello Musumeci, dell’assessore regionale Alberto Pierobon e dei dirigenti regionali Calogero Foti e Salvatore Cocina.

“Abbiamo raggiunto anche punte dell’80 % per la differenziata – continua il sindaco Cannata – l’obiettivo è quello di migliorare ancora, con soglie sempre più alte di percentuale grazie a un servizio di raccolta porta a porta che funziona e che viene svolto dalla ditta Dusty, a un centro di raccolta che viene utilizzato con maggior frequenza e che permette a chi ne usufruisce di godere di un risparmio in bolletta, al grande lavoro svolto dall'assessorato all'Ambiente. Senza dimenticare, naturalmente, l’impegno dei nostri cittadini che rispettano le regole. Lavoriamo costantemente per migliorare il servizio di raccolta e spazzamento e questo riconoscimento, che premia tutta la comunità per i suoi comportamenti virtuosi, ci riempie d’orgoglio.”