Il sindaco di Messina con un'ordinanza chiude l'hotspot: 5 giorni per lo sgombero

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha emanato un'ordinanza per la chiusura del Cpa nella città dello Stretto, stabilendo che lo sgombero dovrà avvenire entro 5 giorni. Il centro per i migranti sarà poi demolito, "anche perché dalle relazioni tecniche degli uffici comunali è emerso che si tratta di una struttura abusiva e comunque il centro doveva essere temporaneo e doveva essere dismesso dopo due anni, nel settembre 2019", ha detto De Luca che chiedo al ministero dell'Interno di spostarlo altrove. "Diamo 5 giorni di tempo al ministero - afferma - per sgomberare il Centro ed evitare che ci siano altri elementi che mettano in pericolo la pubblica incolumità. Ritengo che la struttura non sia adatta per prevenire la pubblica sicurezza come è stato dimostrato da quanto successo due giorni fa con la fuga di 24 migranti. Non si possono portate in questo posto i migranti. S siamo in fase post Covid-19 da pochi mesi non possiamo subire queste scelte mettendo a repentaglio l'incolumità dei nostri cittadini. Se il ministero non dovesse fare nulla, probabilmente si aprirà uno scontro istituzionale, ma io sono stanco di subire scelte che danneggiano Messina".