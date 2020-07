All'Anfiteatro di Morgantina , Anthony Barbagallo eletto segretario regionale del Pd

Anthony Barbagallo è il nuovo segretario regionale del Partito democratico in Sicilia. L'elezione per acclamazione è avvenuta nell'anfiteatro di Morgantina ad Aidone, in provincia di Enna, dove si svolge il congresso regionale del partito alla presenza del segretario nazionale Nicola Zingaretti. "Il Pd siciliano vuole andare verso la riscossa della nostra terra - ha detto Barbagallo poco prima dell'assemblea - Abbiamo scelto proprio oggi questo luogo straordinario di Morgantina per dare un segnale, che vogliamo una Sicilia che riparte dai nostri siti Unesco, dai nostri beni culturali che non sono stati per niente valorizzati. Una sicilia che riparte dai piccoli borghi, che parte dai temi che ci stanno tanto a cuore , dal ciclo dei rifiuti, che bisogna riattivare nel miglior modo possibile, da un'acqua pubblica con costi sempre più giusti con la tutela dell'ambiente al centro della nostra agenda politica".