Lega Giovani Sicilia, nominati i coordinatori cittadini di Scicli e Chiaramonte Gulfi

La Lega Giovani in provincia di Ragusa avvia la nomina ufficiale dei coordinatori cittadini. Matteo Lumiera e Giuseppe Previti saranno rispettivamente coordinatori per le Città di Scicli e Chiaramonte Gulfi.

Matteo Lumiera classe 1997, laureato in economia e management, dichiara: “Far parte di questo gruppo è un onore, ringrazio Federico Chinnici per la nomina, gli onorevoli, il consigliere comunale e i ragazzi tutti per la fiducia riposta in me. Mi impegnerò solo ed esclusivamente per il bene della città. Gli obiettivi sono molteplici e ambiziosi, tra i più importanti vi sono, le politiche giovanili, con maggiore vicinanza alle esigenze delle scuole e un impegno per le università. Più attenzione per tutte le borgate e la valorizzazione delle nostre tradizioni e della nostra cultura”.

Giuseppe Previti classe 1992, dice: “sono entusiasta per la nomina e per la crescita generale dei giovani della Lega. Questa scelta mira alla valorizzazione dei giovani e dimostra quanto la Lega, a differenza di altri partiti, sia attenta alle loro esigenze. Prospettive di lavoro, centralità del territorio sono ricetta comune per guardare al domani con l’impegno quotidiano”.

Federico Chinnici coordinatore provinciale Lega Giovani Ragusa aggiunge: “in un periodo storico fatto principalmente da leoni di tastiera, non bisogna dare per scontato che dei ragazzi si mettano in gioco e soprattutto mettano la faccia. Anzi, la presenza di un gruppo di ragazzi che cresce dimostra che a contare non sono solo i sondaggi e le scadenze elettorali, ma sono i progetti a lungo termine in grado di dare futuribilità alle scelte di ogni giorno. Il gruppo della Lega Giovani Ragusa agirà sempre in quest’ottica, ponendo al centro l’impegno dei singoli comuni e della provincia tutta.”