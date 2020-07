Coronavirus, per la prima volta dal 22 febbraio nessun decesso in Lombardia

Trentatre' nuovi positivi in 24 ore di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 debolmente positivi. Sono questi i nuovi casi di coronavirus in Lombardia che non registra decessi: non succedeva dal 22 febbraio, quando mori' a Casalpusterlengo (Lodi) la 77enne Giovanna Carminati, la prima vittima lombarda. E' quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute. ( I tamponi effettuati in Lombardia sono 7.039, su un totale complessivo di 1.202.207. I guariti o dimessi 48, mentre restano stazionari i numeri dei ricoverati: 22 in Terapia intensiva e 148 non in Terapia intensiva, uno meno di sabato. Il totale dei decessi e' di 16.788 mentre i nuovi casi per provincia vede Milano con 7 di cui 4 a Milano citta'; Bergamo 7; Brescia 6; Como 1; Cremona 3; Monza e Brianza 7; Pavia 1; Varese 1, e nessun caso a Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio.