Salvini a Lampedusa: "Governo complice del traffico di esseri umani"

"Qui hotspot di #Lampedusa. Come potete vedere la situazione drammatica, ci sono 800 persone invece di 190, quasi tutti adulti, maschi, giovani, in forma e belli robusti. Questi non sono naufraghi, c'è un vergognoso traffico di esseri umani di cui il Governo italiano è complice in maniera criminale". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini postando foto dell'hotspot di Lampedusa su Facebook.

"Questa non è immigrazione, ma caos. Ho trovato quasi 800 persone, ovunque: sui tetti, a terra. Poche donne, pochi bambini e tutti gli altri belli e forti. No, questa non è immigrazione umanitaria, ma business. E questo governo è complice degli scafisti. Non oso immaginare i sacrifici che stanno facendo le forze dell'ordine qui a Lampedusa". L'ha detto Matteo Salvini prima di andare via dall'hotspot. "Lampedusa deve essere luogo di vacanze e non una piattaforma di migranti utile solo agli scafisti. Fare accoglienza di profughi è giusto e sacrosanto, ma qui di profughi non ne ho visti: ci sono solamente tunisini ben nutriti, forti e giovani che non mi sembra abbiano la faccia da disperati. Questo governo dovrebbe smetterla di prendere in giro gli italiani", ha detto Salvini che dopo aver visitato il molo Favaloro, dove approdano i migranti, ha voluto vedere Lampedusa dal mare e a bordo di una barca sta facendo il giro dell'isola.