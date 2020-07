Il neomelodico catanese Ossino in una spiaggia per nudisti con la sua Luana

Qualche esibizione in feste in famiglia, rispettando sempre il distanziamento anticovid e tanto sole e mare. Il cantante catanese neomelodico Alessio Ossino, si guarda bene dal distanziarsi dalla sua bella Luana, la compagna a cui l'artista è legato sentimentalmente e la loro sembra proprio una fuga d'amore. La coppia è stata sorpresa in una spiaggia frequentata da nudisti, in Calabria, tra Campora San Giovanni e Nocera Marina, in provincia di Cosenza. Nessun imbarazzo per Alessio e Luana che hanno deciso di prendersi un po' di relax. Non sanno che il reporter li ha beccati in atteggiamenti intimi. Forse credevano che lontano da Catania non ci sarebbero stati occhi indiscreti. Ma non è andata così.