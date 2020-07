Rissa tra giovani sul lungomare di Reggio Calabria: identificati e multati

Sono stati tutti identificati e sanzionati secondo le direttive anticovid-19 i componenti del gruppo di giovani che si è reso protagonista di una furibonda rissa sul lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria.

Erano le 2:45 di domenica scorsa, quando, nella zona della movida reggina, nella passeggiata a mare, per cause in corso di accertamento, due gruppi di giovani, in gran parte minorenni, si sono affrontati e pugni e calci, tanto che per alcuni di loro è stato necessario l'intervento dei sanitari del Grande Ospedale Metropolitano.

"Sono stati tutti contravvenzionati ai sensi del covid-19, con multe oltre i 400 euro a testa - ha spiegato il questore di Reggio Calabria Maurizio Vallone - considerando anche che alcuni di questi sono minorenni. Siamo certi sia stata la giusta 'lezione' e anche l'indice della nostra attenzione a questi fenomeni, ma siamo particolarmente contenti del fatto che, ancora una volta, qualsiasi fatto che avviene in questa città trova immediata risposta. L'immediata identificazione dei responsabili, la punizione ai termini di legge degli stessi a dimostrazione del fatto che tutti i cittadini possono fruire liberamente dei propri spazi, della propria città, secondo le normative. Chi sbaglia paga in qualsiasi situazione, in qualsiasi circostanza, secondo le norme".