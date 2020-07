'Ndrangheta stragista, a Reggio Calabria ergastolo per Graviano e Filippone

La sentenza con la quale oggi la Corte d'Assise di Reggio Calabria ha condannato all'ergastolo Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, per il duplice omicidio dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, e' un fatto "storico". La riflessione e' dell'avvocato Antonio Ingroia, che spiega: "Per la prima volta viene accertata la partecipazione anche della 'ndrangheta alla strategia stragista del '92-'94. Inoltre si e' accertata la responsabilita' per quella strategia dell'intero 'Sistema Criminale' di cui fanno parte apparati istituzionali deviati e pezzi di politica e di imprenditoria complici delle mafie". "Giuseppe Graviano ha aperto degli squarci di verita' che la Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria sapra' certamente raccogliere ed approfondire", prosegue l'avvocato. "Oggi si e' fatta giustizia dopo troppi anni di inerzie e depistaggi, ma le famiglie dei carabinieri uccisi che io rappresento attendono giustizia piena ed integrale, che si potra' fare solo quando verranno portati alla sbarra i mandanti e suggeritori esterni alle mafie, anch'essi responsabili della strategia stragista e fino ad oggi impuniti", conclude l'ex Pm.