Siracusa, sgomberata la baraccopoli di Cassibile: esulta Fratelli d'Italia

"L'amministrazione Comunale si è adoperata per sollecitare gli ultimi stagionali che ancora risiedevano al campo non autorizzato di Cassibile ad allontanarsi, aiutando coloro che non avevano mete definite a trovare delle dignitose collocazioni alloggiative. Ciò è stato reso possibile grazie sia alla presenza della rete associativa locale che al lavoro dell'organizzazione umanitaria, InterSos". Lo dichiarano il sindaco di Siracusa Francesco Italia e l'assessore alle Politiche di genere e Volontariato Rita Gentile dopo la bonifica dell'area di Cassibile che ospitava una baraccopoli per lavoratori migranti stagionali. "Tutto si è svolto serenamente in un clima di collaborazione. - aggiungono - La fine della stagione della raccolta e la bonifica del campo non esaurisce il compito dell'amministrazione che è consapevole di dover continuare ad adoperarsi nel ricercare in collaborazione con le altre istituzione, in particolare Prefettura e Regione, le risorse necessarie da destinare a forme alloggiative dignitose per i lavoratori stagionali immigrati promuovendo al contempo tutte quelle progettualità necessarie per superare le tante forme d'ingaggio della mano d'opera largamente ancora in mano al caporalato".

"Vittoria di Fratelli d'Italia: è iniziato lo sgombero della storica baraccopoli abusiva di Cassibile Fontane Bianche, frazione di Siracusa, nella quale vivevano centinaia di immigrati clandestini e non. Dopo anni di degrado e illegalità, finalmente le Istituzioni si sono decise ad intervenire e a dare ai risposte ai cittadini, alle associazioni e ai movimenti del territorio, che insieme a noi si sono battuti per chiedere sicurezza e decoro e che per questo sono stati spesso accusati ingiustamente di razzismo. Fratelli d'Italia ha portato questo caso in Parlamento e continuerà a tenere alta l'attenzione per sancire un principio semplice: stop zone franche". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Siracusa, sgomberata la