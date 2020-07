Siracusa, finisce in carcere per un furto in una casa commesso nel 2018

I Carabinieri della Stazione Siracusa Principale, in ottemperanza di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, hanno arrestato Antonello Garofalo, 32 anni, disoccupato, pregiudicato, poiché responsabile del reato di furto in abitazione commesso in Siracusa nel mese di febbraio 2018.

Lo stesso, ultimate le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Caltagirone (CT) come disposto dalla Autorità Giudiziaria e dove sconterà la pena di 1 anno e 8 mesi.