Modica, InTeatroAperto: il 31 Miko Magistro e Antonino Interisano

Amori, dolori, gioia di vivere e assoluto bisogno di conoscere in “Novelle e canti di Sicilia”. Continua il successo per la stagione “InTeatroAPERTO” promossa e organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica che il prossimo 31 luglio, alle ore 21, al chiostro di Palazzo San Domenico, ospita Miko Magistro nella doppia veste di attore in scena e di regista. Protagonista, oltre a Magistro, anche il tenore Antonino Interisano: insieme racconteranno e canteranno la Sicilia, accompagnati dal vivo dal pianoforte di Sergio Carrubba e dalle percussioni di Giuseppe Valenti. L’appuntamento è a ingresso libero, ma i biglietti sono già esauriti.

Ecco il calendario di apertura delle prenotazioni per i prossimi spettacoli, ricordando che fino a esaurimenti posti si potrà effettuare la prenotazione, per un massimo di due ingressi, solo di presenza al botteghino (apertura: tutti i giorni escluso la domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20) oppure online su www.ciaotickets.com:

• SICILIA BEDDA - 7 agosto

Botteghino e online attivo lunedì 27/07/2020 ore 9,00

• CUNTI RE' VIDDANI - 11 agosto

Botteghino e online attivo lunedì 03/08/2020 ore 9,00

• VIAGGIO ATTRAVERSO I DIALETTI - 20 agosto

Botteghino e online attivo lunedì 03/08/2020 ore 9,00

Tutti gli spettacoli sono registrati dall’emittente televisiva Video Regione e poi saranno trasmessi all’interno di un ciclo di puntate dedicate alla stagione.