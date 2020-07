Sicilia, Coop Alleanza 3.0: il piano industriale non soddisfa i sindacati

"Entra sempre più nel vivo la delicata e complicata vertenza che coinvolge i circa 900 lavoratori siciliani della rete vendita Coop Alleanza 3.0. Il livello di allerta resta altissimo" . Queste le parole di Mimma Calabrò Segretario Generale Fisascat Cisl Sicilia a seguito dell'incontro che si è svolto tra le organizzazioni sindacali nazionali Filcams, Fisascat e Uiltucs e Coop Alleanza 3.0, nel corso del quale è emerso, ancora una volta, quanto facile non sia la situazione per la rete vendita siciliana. "La Coop che negli anni ha fatto dei valori etici, sociali, solidali, legati alla famiglia e mutualità i propri capisaldi - sottolinea Calabrò - non può comportarsi come un qualsiasi operatore commerciale che, puntando a ristrutturazioni, tiene più conto del ritorno in termini economici che del destino dei suoi dipendenti e delle loro famiglie. Per le lavoratrici e i lavoratori rivendichiamo piani industriali solidi, realizzabili e sostenibili, che possano dare loro certezze, stabilità e tranquillità. In questi anni - continua la Sindacalista - troppi sono stati gli annunci e troppo pochi i fatti. E a pagarne le conseguenze sono stati sempre i lavoratori che, nell'avvicendarsi delle riorganizzazioni societarie, hanno vissuto di tutto. Ammortizzatori sociali, esodi incentivati, armonizzazione dell'orario di lavoro e flessibilità, solo per citarne qualcuno". Il confronto del 23 luglio, secondo il sindacato, seppur tra tante criticità, rappresenta uno snodo importante per la vertenza siciliana. Con la sottoscrizione dell'accordo quadro, tra le altre, si scongiurano azioni unilaterali da parte della società. "Coop - continua la Calabrò - si è infatti impegnata, quantomeno in questa prima fase, a non perfezionare la cessione della rete con il soggetto imprenditoriale che ha già formalizzato l'interesse a rilevarla". Nei fatti, il piano industriale presentato dalla società non soddisfa il sindacato perché, a suo avviso, non garantisce appieno il futuro occupazionale e reddituale dei lavoratori. Per la Fisascat questo piano industriale presenta tante ombre, non ultimo il fatto che la società ha già dichiarato un esubero pari a 223 unità full time equivalenti.