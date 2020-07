Pozzallo, emergenza migranti: trenta tunisini in fuga dall'hotspot

Trenta migranti tunisini in fuga dall'hot spot di Pozzallo. Il gruppo avrebbe approfittato della attenzione concentrata nella banchina cosiddetta 'commerciale' del porto siciliano, dove era attraccata la nave petroliera 'Cosmo' per le procedure di accoglienza e di controllo dei nuovi arrivati (loro facevano parte di un ottantina di migranti gia' controllati da punto di vista sanitario e presenti all'hot spot da qualche giorno) per eludere la sorveglianza all'hot spot di Pozzallo e fare perdere le proprie tracce.

Intanto ci sono due positivi al Covid 19 tra i 108 migranti sbarcati ieri sera dalla nave mercantile 'Cosmo' nel porto di Pozzallo. Uno è stato accertato ieri sera, l'altro stamattina e si tratta di un giovane della Costa d'Avorio gia' risultato positivo al test sierologico, sottoposto al tampone ed isolato nell'hot spot di Pozzallo.