Settimana con temperature bollenti, il termometro arriverà a 43°

Dopo svariati tentativi dell'anticiclone africano di invadere con decisione le nostre regioni, intenti mai andati a buon fine se non solo temporaneamente, ora l'ennesimo attacco dell'alta pressione sub-tropicale produrra' i suoi frutti. Nei prossimi giorni assisteremo a un'escalation delle temperature che voleranno fino a 38-40 nelle grandi citta'. Lo prevede il team del sito www.ilmeteo.it che avverte che fino a domenica 2 agosto il tempo sara' prevalentemente soleggiato. Da segnalare soltanto occasionali temporali pomeridiani che potranno scoppiare sui confini alpini e sulle zone limitrofe a essi. Le temperature continueranno inesorabilmente a salire in tutta Italia. Fino a giovedi' avremo gia' raggiunto i 37-38 in citta' come Firenze, Mantova, Ferrara, Bologna e su molte zone della Sardegna, della Sicilia e della Puglia (Foggia a Taranto in primis). Da venerdi' il caldo aumentera' ulteriormente quando l'anticiclone africano sara' alla massima potenza. Tra venerdi' e domenica Firenze tocchera' i 40 ; a Roma, Milano, Torino, Verona, Mantova, Ferrara, Perugia si raggiungeranno i 38 , nelle zone interne della Sardegna i 43 . Temperature oltre i 34-35 anche sul resto delle citta', ad esclusione di quelle liguri, sempre sotto i 30 . Il team del sito www.ilmeteo.it avvisa che, oltre al caldo, arrivera' anche l'afa che si fara' sentire maggiormente nelle grandi citta'.