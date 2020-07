Tar accoglie ricorso aziende su qualità dell'aria, la Cisl Siracusa: niente isterismi

"La sentenza del Tar che accoglie tutte le motivazioni delle aziende ricorrenti avverso al piano regionale di tutela della qualità dell'aria conferma quanto affrettate ed ingiustificate ma soprattutto lesive fossero alcune prescrizioni impartite alle aziende stesse". Lo ha detto il presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona commentando il provvedimento del Tar di Palermo. "Da mesi invochiamo un franco confronto con i tecnici dell'assessorato all'Ambiente con l'obiettivo comune di apportare dei correttivi al piano affinché le misure derivanti fossero realmente efficaci per la salute della popolazione e tenessero conto della sostenibilità economica dei costi relativi. Auspichiamo - conclude - che presto si possa avviare un tavolo tecnico che prenda in esame quanto rilevato nella sentenza del Tar". – “Queste tematiche non si affrontano con isterismi e ambientalismi esasperati e fuori da ogni logica. Bisogna mettere in campo scienza e coscienza. Il sindacato è da sempre disponibile ad affrontare con grande senso di responsabilità una tematica così importante per il territorio e per l’industria. Ma la cosa importante, superato questo problema, è capire che bisogna andare oltre. Non sono più possibili alibi e scuse – vale soprattutto per le aziende – e mettere in campo investimenti e progettualità.

Quello che sempre abbiamo sostenuto, con l'aiuto della tecnologia, investimenti e programmazione si ottengono risultati che sono, poi, ricadute economiche e occupazionali per il nostro territorio.

La sentenza di oggi diventa, adesso, il punto di partenza per un nuovo impegno di tutte le parti. Subito un tavolo, sindacato e politica a salvaguardia del lavoro e ambiente.”