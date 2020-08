Internazionale femminile di tennis a Palermo, wild card per Errani e Cocciaretto

Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto sono le due tenniste che usufruiranno delle wild card nella 31/a edizione dei Palermo Ladies Open, torneo internazionale Wta di tennis femminile che si disputerà da oggi al 9 agosto sui campi in terra rossa del Country a Palermo. Ad ufficializzare la scelta è stato Oliviero Palma, direttore del torneo che segnerà la ripartenza del tennis Wta nel mondo dopo la pandemia. L'Entry List aggiornata dopo la rinuncia della numero 2 delle classifiche di Simona Halep per paura delle norme sulla quarantena in Italia, vede la croata Petra Martic, n.15 al mondo, prima testa di serie, mentre a chiudere le teste di serie è Jasmine Paolini, n.96 al mondo. "Non abbiamo utilizzato i due inviti riservati alle Top Ten - dice Oliviero Palma - e, quindi, Paolini oltre a Camlia Giorgi entra nel tabellone principale. Abbiamo deciso di dare le wild card a Sara Errani, verso la quale avremo sempre un debito di riconoscenza (ha vinto le edizioni del 2008 e del 2012, ndr), e ad Elisabetta Cocciaretto (n. 157 al mondo), che lo scorso anno centrò a Palermo la sua prima qualificazione in un Torneo Wta". Domani gli internazionali scatteranno con il tabellone delle qualificazioni. La russa Barbara Gracheba, n. 101 del ranking, è la testa di serie n. 1 e affronterà l'azzurra, Matilde Paoletti. In programma spicca il derby tutto azzurro fra Giulia Gatto Monticone e Martina Trevisan, mentre Dalila Spiteri affronterà la rumena Elena Gabriela Ruse. Le altre azzurre: Federica Bilardo giocherà contro Oceane Dodin (116, testa di serie n. 4 delle qualificazioni), Martina Di Giuseppe contro Chloè Paquet (174) e Melania Delai contro Aliona Bolsova (102 al mondo e testa di serie n. 2). Alle 16 il via alle partite.