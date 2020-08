Vinciullo di 'Siracusa Protagonista': "Pubblicato il bando per il bonus figlio"

:E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il Decreto di approvazione dei criteri e delle modalità di erogazione dell’intervento “Bonus figlio 2020”. Lo comunica Vincenzo Vinciullo di 'Siracusa Protagonista'.

"Il Decreto fa riferimento, in particolare, al comma 5 dell’art.6 della Legge regionale n.10/2013, che prevede “al fine di garantire e promuovere la riduzione e il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, l’Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro è autorizzato ad erogare un bonus di 1000 euro per ogni nascituro, sulla base di parametri reddituali predeterminati ed in conformità alle competenze in materia delegate dallo Stato alle Autonomie Locali”.

Adesso, ha proseguito Vinciullo, i Comuni dovranno attivarsi facendo fare le domande ai cittadini che possiedono i requisiti, in modo tale che la Regione possa procedere al riparto ed all’assegnazione delle risorse ai Comuni richiedenti, per la successiva attribuzione alle famiglie beneficiarie.

Si spera in una celere condivisione del bando, anche se le risorse sono sempre di meno, perché l’attuale maggioranza di Governo non ha nei confronti delle famiglie fragili la stessa attenzione che abbiamo avuto nella scorsa Legislatura, quando io ero il relatore al Bilancio ed alla Finanziaria. Una disattenzione che condanna, ha concluso Vinciullo, anche perché le risorse per le famiglie fragili esistono e, spesso, non vengono nemmeno spese".