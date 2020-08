Incendio minaccia villaggio turistico a Marzamemi: paura a Bove Marino

Un violento incendio è scoppiato questo pomeriggio verso le 16 in un terreno incolto, confinante con il Villaggio 'Isola blu' in contrada Bove Marino, a Marzamemi, ma in territorio di Noto. Le fiamme in pochi minuti hanno divorato sterpaglie, ma anche rifiuti ingombranti che si trovavano nel terreno, in parte diventato una mini discarica. Il fuoco ha messo in allarme non soltanto i condomini di 'Isola blu' ma anche una buona parte di turisti che nel periodo di agosto affolla la struttura. Scattato l'allarme, tanti hanno spostato le proprie auto per timore che potessero essere attaccate dalle fiamme e molti in attesa dei vigili del fuoco che sono arrivati dal distaccamento di Noto, hanno utilizzato secchi d'acqua e pompe per l'irrigazione per evitare che il fuoco superasse la recinzione del villaggio. L'allarme sul posto è rientrato dopo più di un'ora con la struttura che è stata avvolta da una nube di fumo.