Gregoretti, Salvini: "Palazzo Chigi non risponde ai miei legali"

"Da piu' di due mesi il mio avvocato attende che Palazzo Chigi trasmetta gli atti in suo possesso sul caso Gregoretti: un ritardo cosi' significativo, dal 25 maggio a oggi, potrebbe far pensare che voglia nascondere qualcosa. Magari perchè nelle carte è confermato il ruolo attivo di tutto il governo": lo afferma il leader leghista, Matteo Salvini. "Ma forse", ha aggiunto, "il premier e' solo impegnato ad approfondire il caso-Retelit dopo la sentenza del Tar che conferma di fatto il conflitto di interessi di Conte e che potrebbe far scattare un'indagine per abuso d'ufficio a suo carico. Guarda caso è il reato che il governo sta cercando di svuotare, mentre non si parla più di riforma del Csm".