Sequestrate 2.000 piante di marijuana a Gioiosa Ionica

Duemila piante di marijuana sono state scoperte dai carabinieri della Staziona di Gioiosa Ionica e Mammola in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatoti di Calabria e il supporto dell'ottavo nucleo elicotteri di Vibo Valentia. Durante i servizi di controllo del territorio svolti sia attraverso le pattuglie appiedate che mediante sorvolo aereo è stata rinvenuta in contrada Elisabetta di Gioiosa Ionica, a poche centinaia di metri dal centro abitato, una vasta area, delimitata da alti arbusti, deputata alla coltivazione di marijuana. Le piante avevano raggiunto circa 1,8 metri di altezza e si trovavano in perfetto stato vegetativo. Nelle contrade Aspalmo e Dragano di Grotteria, in area impervia, sono state rinvenute altre due piazzole con 1500 piante di marijuana di altezza compresa tra 1 e 4 metri. L'irrigazione delle piantagioni era garantita da un sistema a goccia composto da centinai di metri di tubo in pvc. Sono ancora in corso accertamenti finalizzati ad accertare la proprietà dei terreni dove sono state rinvenute le piazzole tutte prive di recinzione.