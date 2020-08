Carlentini, arrestato per un tentato omicidio nel 2008

I Carabinieri della Stazione di Carlentini hanno arrestato Antonio Cimino, 59 anni, del luogo, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania, per un tentato omicidio commesso a Carlentini il 10 luglio del 2008.

Cimino, all’epoca dei fatti, per futili motivi legati a questioni condominiali, si munì di ascia e dapprima colpì la vettura di un suo rivale danneggiandola seriamente, quindi inferse diversi fendenti all’uomo nel tentativo di ucciderlo e venne arrestato in flagranza di reato.

Divenuta ora la condanna esecutiva, i Carabinieri lo hanno tratto in arresto e lo hanno tradotto presso il carcere di Catania - Piazza Lanza per scontare la pena residua di 3 anni e 9 mesi di reclusione.