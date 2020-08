Vittoria, nuovi finanziamenti regionali per il teatro comunale: arrivano altri 231.000 euro

La Regione Siciliana, tramite l’Assessorato ai Beni culturali, accogliendo la richiesta della Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria, ha varato un decreto che assegna la cifra importante di 231.000 euro destinata alla ristrutturazione radicale del tetto di copertura ed alla impermeabilizzazione per la messa in sicurezza del Teatro Comunale Vittoria Colonna.

Nella sede dell'assessorato, i Commissari straordinari Filippo Dispenza, Gaetano D'Erba e Giovanna Termini hanno incontrato l'assessore regionale ai Beni Culturali, Alberto Samonà, a seguito della firma del decreto che, come già previsto nell'Avviso pubblico relativo alla presentazione di progetti per interventi di ristrutturazione, restauro, adeguamento, messa a norma e riqualificazione di edifici finalizzati alla produzione di spettacoli e garantire le condizioni di sicurezza e piena funzionalità, ha consentito all'ente di potere ottenere un finanziamento importante. Il Comune integrerà i costi delle opere con fondi propri per 109.000 euro.

"Il teatro rappresenta per i vittoriesi un simbolo, l'icona della città. Restituire questo gioiello ai suoi cittadini per noi era un atto doveroso. L'antico edificio in stile neoclassico tornerà ben presto ad essere fruibile, sicuro ma soprattutto ammodernato"- hanno commentato i Commissari.

Il teatro, come si ricorderà, era stato chiuso nel novembre del 2018 a causa di infiltrazioni d'acqua che resero inagibile la struttura. Oltre alla messa in sicurezza, grazie ai fondi di Agenda Urbana, il Vittoria Colonna sarà oggetto anche di interventi per l'efficientemente energetico. Verranno realizzati un nuovo impianto di riscaldamento e raffrescamento per l'intero edificio grazie a sistemi tecnologici a risparmio energetico. Verrà operata la revisione di tutte le pareti finestrate ed effettuati lavori di isolamento termico nelle parti con maggiore dispersione, oltre ad una revisione dei corpi illuminanti con l’installazione di lampade a led.

L'importo complessivo del progetto ammonta a 1.165.000 euro.

“Lasceremo in eredità ai vittoriesi un teatro restituito alla sua fruizione pubblica in maniera funzionale e soprattutto energeticamente più efficiente in termini di consumi. Tutto questo consentirà nel futuro di avere interventi di manutenzione e costi di gestione più ridotti. Abbiamo mantenuto un impegno fondamentale perché il “Vittoria Colonna” rappresenta parte dell'identità di questa città. Siamo lieti ed orgogliosi di poter annunciare ai cittadini di Vittoria di aver finalmente ottenuto la certezza di importanti finanziamenti dalla Regione Sicilia. Prestissimo sarà bandita la gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei lavori. Già nel mese di settembre avranno inizio i lavori per realizzare la ristrutturazione del Vittoria Colonna e restituire questo magnifico Teatro ai vittoriesi”,- hanno concluso i Commissari.