Ragusa, in provincia 19 positivi Covid: lo strano ruolo del "Paternò Arezzo"

Poco confortanti i dati sui contagi da Covid in provincia di Ragusa. E’ salito, infatti, a diciannove il numero dei casi accertati: sette tra Marina di Modica e Sampieri, in territorio di Scicli. Vanno aggiunti altri due casi riconducibili ad un altro filone di indagine epidemiologica su un caso che fatto registrare, il 4 agosto scorso, anche il decesso del professore Bruno Ficili.

Gli altri casi accertati dall’Asp riguardano Vittoria, con tre casi in isolamento, tra cui una persona di origine americana e un’altra di origine bulgara.

A Ragusa, in isolamento, moglie e figlia di un bengalese che si trova ricoverato all’ospedale San Marco di Catania. Vanno, poi, aggiunti due ricoveri al “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa Ibla che dovrebbe funzionare come Covid Hospital ma che non ha la Rianimazione e assolve ad un compito non del tutto chiaro. I casi di Covid, infatti, come stabilito dal Ministero della Salute devono essere trattati, in tutta Italia (e,quindi, anche in Sicilia), dagli ospedali del territorio attrezzati con Rianimazione. L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha, tuttavia, assegnato al “Paternò Arezzo” un ruolo di Covid Hospital senza pronto soccorso e senza rianimazione. Nel nosocomio ragusano sono attualmente ricoverati una donna albanese e un marinaio rumeno.

E sul caso della dipendente di un locale di Marina di Modica trovata positiva al Covid, il Partito Democratico, in una nota, chiede all’amministrazione comunale – e, in particolare, al sindaco Abbate – trasparenza nella comunicazione, evitando il silenzio che è foriero di sospetti e maldicenze. “Per il rispetto delle persone coinvolte – afferma il PD – e di tutti i cittadini”.