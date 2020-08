Primi manifesti di Claudia Faraci, è outsider per diventare sindaca di Floridia

Manifesti 70X100 su tutto viale Viale Vittorio Veneto, piazzati negli spazi legali, dove mostra il suo volto ed una serie di slogan elettorali. E' partita la campagna elettorale di Claudia Faraci, candidata a sindaca, sostenuta dal Partito democratico e da una lista civica. L'ingegnere floridiana è l'outsider di questa campagna elettorale, fin troppo sentita in paese dopo lo scioglimento del consiglio comunale e dell'amministrazione Limoli, per il sindaco sfiduciato anche da quanti lo avevano sostenuto alle precedenti amministrative. E per il prossimo 4 ottobre, data delle elezioni comunali, sono tanti i voltagabbana a rimetterci la faccia per uno scranno in Consiglio, perchè dopo lo scatafascio, la dignità è solo un optional. Con tanti pretendenti a diventare sindaco, Claudia Faraci, è in piena corsa per guadagnarsi il ballottaggio. Anche se ha avuto esperienza amministrativa con la giunta Scalorino, è pur sempre un volto fresco e sicuramente un polo d'attrazione per le donne di Floridia, alle prese da anni con i problemi di una città che vanta debiti per otto milioni di euro e con i servizi sociali allo zero assoluto. A sostenere Claudia Faraci ci sono i maggiorenti del Pd. A cominciare dall'ex segretario cittadino, Mario Bonanno, l'ex primo cittadino Orazio Scalorino, Tano Vassallo e l'attuale segretaria, Rossella Di Paola. Quella di Floridia, sarà anche la prima elezione per il nuovo segretario provinciale del partito, Salvo Adorno, che vuole un esordio con il 'botto' a cominciare da Floridia.