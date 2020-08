Gip di Palermo convalida arresti dirigente Rap e degli imprenditori

Il gip Rosario Gioia ha convalidato gli arresti (ai domiciliari) del funzionario Rap Vincenzo Bonanno e i due imprenditori: il catanese Emanuele Gaetano Caruso e la sua compagna Daniela Pisasale bloccati dagli uomini della Dia in piazza Sant'Erasmo a Palermo in flagranza di reato mentre Caruso passavano una mazzetta da 5 mila euro al funzionario. Bonnano è difeso dell'avvocato Stefano Scimeca, Caruso da Salvatore Mangione e Pisasale da Ninni Reina. I primi due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Pisasale si è difesa affermando che in tutte le società lei si occupa esclusivamente di contabilità e amministrazione.