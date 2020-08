Controlli interforze nel Ragusano sul rispetto delle norme anti-Covid

Nel weekend appena trascorso e nella giornata del 10 agosto, giorno di San Lorenzo, sono stati eseguiti mirati controlli interforze nelle zone rivierasche e nei luoghi di ritrovo della movida estiva, allo scopo di garantire la massima sicurezza e il rispetto delle norme anti Covid. In particolare, i servizi hanno interessato la frazione rivierasca di Marina di Ragusa e il Comune di Pozzallo e hanno visto il personale della Polizia di Stato, dell’Arma Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con il contributo delle pattuglie della Polizia Stradale, impegnato nel monitoraggio delle persone presenti all’interno e all’esterno dei locali di intrattenimento, di pub e di paninerie, con l’obiettivo di evitare gli assembramenti e di garantire il distanziamento interpersonale ed il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. A tale ultimo riguardo, il Prefetto ha sensibilizzato tutti i Sindaci affinchè nei territori di rispettiva competenza, venga rigorosamente rispettato l’obbligo dell’uso delle mascherine nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Nel corso dei servizi sono stati complessivamente controllate 606 persone e 82 veicoli e 62 esercizi pubblici, di cui uno sanzionato per musica dal vivo senza autorizzazione, e sono state elevate 30 contravvenzioni al codice della strada per eccesso di velocità, uso del cellulare, circolazione senza copertura assicurativa, sorpassi imprudenti, omessa precedenza e mancato uso delle cinture di sicurezza. Per tre veicoli è stato disposto il sequestro e per tre conducenti il ritiro di altrettante patenti di guida.

Nel corso dell’attività di controllo del territorio, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà una persona, proveniente da un comune del catanese, che si è reso responsabile, presso un bar sito a Marina di Ragusa, del reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale.