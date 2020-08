Coronavirus, salgono a 36 i positivi nel Ragusano: ricoverato a Catania un anziano ispicese di 87 anni ospite di una casa di riposo di Modica

Continuano ad aumentare i contagi in provincia di Ragusa. L'ultimo caso riguarda un uomo di 87 anni, di Ispica, ospite di una casa di riposo di Modica, ricoverato all'ospedale San Marco di Catania. In provincia di Ragusa sono attualmente 36 le persone positive, quattro le persone ricoverate. L'87enne di Ispica è stato portato questa notte all'ospedale Maggiore di Modica e da qui trasferito al san Marco di Catania; le sue condizioni sono considerate serie. Sono scattate le procedure previste in questi casi per la casa di riposo, per gli operatori e gli ospiti della struttura. L'Asp di Ragusa sta ricostruendo la possibile fonte del contagio. Questi gli ultimi otto nuovi casi: oltre all'anziano di 87 anni, un uomo di 50 anni, una donna di 68 e cinque giovani, tutti asintomatici. Tre positivi a Vittoria, cinque a Modica, cinque ragusani provenienti da Malta, positivo anche un Pozzallese e due persone di Scicli. A questi si devono aggiungere i 73 migranti che si trovano all'hotspot di Pozzallo, tutti asintomatici.

LA NUOVA ORDINANZA DEL GOVERNATORE MUSUMECI

I siciliani che dal 14 agosto rientrano nell'Isola, provenienti da Grecia, Malta e Spagna debbono registrarsi sul sito "siciliacoronavirus.it" e rimanere in quarantena domiciliare per due settimane prima di sottoporsi a tampone. Lo prevede l'ordinanza numero 32 firmata dal governatore Nello Musumeci. I non residenti che provengono dagli stessi paesi dovranno registrarsi sul sito "siciliasicura.com" e utilizzare la WebApp collegata per mettersi in contatatto con il Servizio Sanitario regionale. Resta obbligatorio l'uso della mascherina in luoghi pubblici e privati, anche all'aperto, quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.

Previsti restrizioni e controlli più decisi per gli stabilimenti-discoteche in vista di Ferragosto. Ma c'è il 'no' di almeno la metà dei governatori, divisi in Conferenza delle Regioni.

Intanto continuano a salire i contagi per coronavirus in Italia: sono 481 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre martedì erano stati 412. Complessivamente sono 251.713 le persone che hanno contratto il virus. In aumento il numero delle vittime: 10 in più che portano il totale a 35.225, mentre martedì l'incremento era di 6. Le regioni senza nuovi casi sono Valle d'Aosta, Molise e Basilicata, oltre alla Provincia Autonoma di Trento - mentre i maggiori incrementi si registrano in Lombardia (+102), Veneto (+60), Piemonte (+42) ed Emilia Romagna (+41).