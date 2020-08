Augusta, Guardia Costiera: multe per assenza di concessioni demaniali

Un'attività di polizia marittima e demaniale è stata effettuata dalla Guardia Costiera di Augusta sul lungomare di Brucoli ed è culminata con il sequestro di un'area demaniale marittima di circa 45 metri quadrati.

I controlli hanno riguardato alcuni dei ristoranti ed attività commerciali della località e conseguentemente le irregolarità rilevate sono state segnalate alla Procura della Repubblica di Siracusa per violazione degli articoli 54 e 1161 del Codice della Navigazione, in quanto privi di concessione demaniale marittima in corso di validità, procedendo anche al sequestro di una veranda affacciata sul mare.

Altre due strutture commerciali sono state multare per oltre 2000 Euro per l'inosservanza degli obblighi contenuti nella concessione demaniale, consistente in difformità e mancata autorizzazione nell'affidamento ad altri della concessione, in violazione degli articoli 45-bis e 1164 del Codice della Navigazione.

In un altro ristorante la Guardia Costiera ha constatato la mancata tracciabilità di prodotto ittico pronto per essere consumato dai clienti, che è stato sottoposto a sequestro in quanto non sicuro per il consumatore; l'esercente è stato multato per 1500 Euro per la violazione della normativa in materia di tracciabilità e pesca (Decreto Legislativo 4 del 2012).