Contagi da Coronavirus, nel Ragusano sono complessivamente 38

"La situazione contagi da Coronavirus in provincia di Ragusa non va sottovaluta e serve l’impegno di tutti": lo ricorda il direttore generale dell'Asp, Angelo Aliquò, nel suo video, pubblicato nella pagina facebook Asp Ragusa: «Rispettare le regole e gli accorgimenti: indossare la mascherina, rispettare il distanziamento, evitare assembramenti e tanta cautela e responsabilità». Nelle ultime 24 ore, intano, i nuovi positivi sono tre: un uomo e due donne.

La situazione attuale presenta quattro ricoverati in ospedale: di cui due, la signora albanese e il marittimo, sempre nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa. Gli altri due sono ricoverati al San Marco di Catania: il bengalese e il signore proveniente dalla casa di riposo per anziani di Modica. Attualmente i positivi sono così raggruppati: uno a Ispica, due a Marina di Ragusa, 9 a Modica, 6 a Pozzallo, 8 a Ragusa, tre di Scicli, di cui uno a Donnalucata, tre a Vittoria. Per un totale di 34 persone positive. A questi vanno aggiunti i ricoverati - quattro - per un totale complessivo di 38. Entro il 15 agosto gli operatori del Dipartimento di Prevenzione eseguiranno oltre 300 tamponi ai soggetti venuti fuori dall’indagine epidemiologica.

Infine, le Usca – Unità Speciali di Continuità Assistenziale e le Uscat – Unità Speciali di Continuità Assistenziale Turistiche – continuano il loro impegno assistendo le persone al proprio domicilio.