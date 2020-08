Cc arrestati: scarcerato uno dei militari, ai domiciliari

E' stato scarcerato Daniele Spagnolo, uno dei carabinieri della caserma Levante di Piacenza arrestati il 22 luglio scorso dalla Guardia di Finanza per gravi reati. Il tribunale della Libertà di Bologna ha infatti accolto il ricorso dell'avvocato difensore del militare, sostituendo la misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari che sconterà nell'abitazione dei genitori in Sicilia, con il divieto di comunicare con l'esterno. La decisione del giudice del Riesame è arrivata oggi dopo il ricorso presentato nei giorni scorsi dal suo legale: presenti all'udienza sia il carabiniere che uno dei pm dell'indagine, il quale aveva invece espresso parere contrario alla scarcerazione per il pericolo di inquinamento delle prove.