Telefonini trovati in cella, detenuto rientrato da permesso

Dodici telefonini e 3 ovuli di droga sono stati trovati dagli agenti di polizia penitenziaria nel carcere di Augusta nella disponibilità di un detenuto. Secondo una prima ricostruzione l'uomo aveva nascosto 7 mini cellulari in un panino, gli altri 5 li aveva occultati in una cella dopo essere rientrato da un permesso. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. "E' necessario un intervento teso a schermare i penitenziari per renderli inidonei all'uso degli apparecchi cellulari ed infliggere condanne più severe per questo tipo di reati", ha commentato il dirigente nazionale del Sippe Sebastiano Bongiovanni.