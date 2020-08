Modica, la sindaca di Roma in fila da Bonajuto per acquistare la cioccolata

In incognito, con una mascherina extra large, in fila, senza alcuna scorta: la sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata immortalata da un paio di turisti nel vicolo difronte al duomo di San Pietro in attesa del suo turno per entrare nell'Antica Dolceria Bonajuto e acquistare diverse barrette di cioccolata. La visita alla città, intorno alla mezzanotte, si è conclusa con l'immancabile "puntata" all'interno della più antica fabbrica di cioccolato in Sicilia: una tappa diventata d'obbligo per i turisti che, in questo periodo, affollano Modica.