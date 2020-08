Floridia, coltivava cannabis rubando anche l'energia elettrica: arrestato

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno tratto in arresto per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e furto aggravato di energia elettrica Jabri Lofti Ben Bouzid, 45 anni, disoccupato, con precedenti di polizia. L’uomo, a seguito di mirata e specifica perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 2 piante di canapa indiana, alte 180 centimetri. circa, poste in vasi collocati all’interno del vano cucina, nonché di materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’attività del tunisino era chiaramente molto operosa, considerato che durante le attività, oltre a varie sostanze fertilizzanti, i Carabinieri hanno rinvenuto nell’abitazione 2 lampade-riflettori da 400 watt ciascuna utilizzate per alimentare con calore la crescita delle piante. Una coltivazione che sarebbe stata molto dispendiosa se i riflettori non fossero stati allacciati abusivamente alla rete elettrica pubblica, come hanno avuto modo di constatare i militari che hanno quindi denunciato il soggetto anche per furto aggravato.

L’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dalla Autorità Giudiziaria di Siracusa.