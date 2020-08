Siracusa, lite a Riva delle Poste tra due stranieri: uno era già espulso

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, sono intervenuti in Riva delle Poste per una lite in atto tra due cittadini stranieri.

A seguito degli accertamenti, uno dei due stranieri coinvolti nella lite, L.N. algerino di 49 anni, è risultato destinatario di un decreto di espulsione e per tale motivo è stato denunciato per inadempienza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale e trattenuto presso l’ufficio immigrazione in attesa di ulteriori determinazioni.

Lo stesso, inoltre, è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio.