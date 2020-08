M5s, Cettina Di Pietro scioglie la riserva: si ricandida a sindaca di Augusta

"Incoraggiata dalle richieste provenienti dal Movimento 5 Stelle augustano ma anche da quelle di tanti concittadini, presento ufficialmente la mia candidatura a sindaca nelle elezioni amministrative del 4 e 5 Ottobre".Loha detto alla vigilia di Ferragosto, l'attuale prima cittadina, Cettina Di Pietro.

"Ho voluto soppesare attentamente questa scelta. Sono stati anni molto difficili, in cui ci siamo trovati ad affrontare una situazione finanziaria disastrosa, ripianata con un paziente lavoro quotidiano. Amministrare in queste condizioni è stato ai limiti dell’impossibile. Ma, pur tra mille difficoltà, abbiamo portato a termine questo compito: con orgoglio possiamo dire di aver risanato l’Ente e avergli ridato la dignità che gli spettava. Restituire l’Amministrazione della Città – direttamente o attraverso alleanze già precostituite – proprio agli attori degli anni bui dei debiti e della gestione ‘creativa’, non era accettabile. Quindi mi rimetto al servizio della mia comunità, rivolgendomi a quegli augustani che sanno apprezzare l’onestà e la correttezza che sempre ci hanno contraddistinto. È arrivato il tempo di raccogliere ciò che abbiamo seminato - conclude Dipietro - Tante opere sono già in cantiere e finanziate. Altre potranno finalmente essere portate a compimento grazie alle disponibilità che il bilancio pulito ci metterà a disposizione. La nostra campagna elettorale sarà centrata intorno al completamento del progetto già iniziato. Vogliamo che la nostra Augusta torni ad essere capace di offrire un futuro anche alle nuove generazioni, dimostrando ancora una volta che la legalità è l’unico modo per garantire uno sviluppo economico equo e diffuso".